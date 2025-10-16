Assine
overlay
Início Política
CONGRESSO NACIONAL

Alcolumbre atende Lula e adia votação de vetos ao licenciamento ambiental

Tendência é que a maioria dos vetos do presidente da República sejam derrubados pelo Congresso

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia - Correio Braziliense
AG
Aline Gouveia - Correio Braziliense
Repórter
16/10/2025 11:53

compartilhe

SIGA
x
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP). crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), adiou a sessão deliberativa do Congresso Nacional marcada para esta quinta-feira (16/10) que analisaria os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nota à imprensa, Alcolumbre disse que o adiamento atendeu a um pedido da liderança do governo Lula no Congresso. A nova data para a sessão não foi informada. A tendência é que a maioria dos vetos do presidente da República sejam derrubados pelo Congresso.

Lula vetou 63 trechos ao sancionar a Lei 15.190, que estabelece sete tipos de licenças ambientais. Os trechos vetados tratam da dispensa do licenciamento ambiental, simplificação do licenciamento e de suas exigências e responsabilidades, e da função dos órgãos federais, estados e municípios no processo de licenciamento.

Leia Mais

Vetos ao licenciamento ambiental

Segundo o governo federal, as decisões pelos vetos seguiram quatro diretrizes principais:

  • Garantir a integridade do processo de licenciamento, que proteja o meio ambiente e promova o desenvolvimento sustentável;
  • Assegurar os direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas;
  • Dar segurança jurídica a empreendimentos e investidores;
  • Incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer sua qualidade.

Em agosto, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que um dos vetos mais relevantes foi ao dispositivo que restringia a participação de comunidades indígenas e quilombolas nos processos de licenciamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“No projeto aprovado, essas comunidades ficariam privadas de serem ouvidas. O presidente Lula corretamente vetou esse dispositivo e estabeleceu que serão ouvidas as comunidades que a Funai já estabeleceu um laudo técnico dizendo que elas, de fato, são povos originários e estão naquela área, e o mesmo com a Fundação Palmares”, afirmou Marina.

Tópicos relacionados:

congresso-nacional davi-alcolumbre lula meio-ambiente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay