Nunca teve um nível tão baixo, diz Lula sobre Congresso Nacional

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer críticas à composição atual do Congresso Nacional. Durante cerimônia em homenagem ao Dia dos Professores, nessa quarta-feira (15/10), no Rio de Janeiro, o petista afirmou que o parlamento brasileiro nunca teve um nível tão baixo quanto o atual, referindo-se à parlamentares da extrema direita.

“O Hugo [Motta] é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior”, disse Lula, dirigindo-se ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara Dos Deputados, que participava do evento no palanque das autoridades. Embora tenha se referido a Motta como presidente do Congresso, quem ocupa o cargo é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), atual chefe do Senado.

O comentário ocorreu após Motta ter sido vaiado por parte da plateia, que reagiu com gritos contra a proposta de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Em seguida, Lula fez questão de se colocar ao lado do parlamentar, em gesto de solidariedade.

Uma pesquisa da Genial/Quaest, publicada em setembro, apontou que o Congresso Nacional é o poder da República que inspira a menor confiança entre os brasileiros. Conforme o levantamento, deputados e senadores enfrentam os piores índices entre os Três Poderes, com 52% da população afirmando não confiar no Legislativo.

Eleições 2026

O presidente também aproveitou o discurso para alertar sua base eleitoral sobre o risco de retorno da direita ao comando do país. Segundo ele, o governo anterior colocou o Brasil de volta ao mapa da fome e fragilizou as políticas sociais construídas ao longo dos últimos anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em tom mais exaltado, o petista também voltou a criticar a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. “Tinha um ministro da Saúde que não entendia porra nenhuma de saúde”, disparou, em referência ao período da pandemia da Covid-19.