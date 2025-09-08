Congresso é o poder menos confiável para a maioria dos brasileiros

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Congresso Nacional é o poder da República que inspira a menor confiança entre os brasileiros. É o que revela a mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (8/9), que mediu a percepção da população sobre diversas instituições.

Enquanto a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal (STF) também enfrentam desconfiança, deputados e senadores enfrentam os piores índices entre os Três Poderes, com 52% da população afirmando não confiar no Legislativo.

De acordo com o levantamento, apenas 45% dos entrevistados confiam no Congresso Nacional. O índice de desconfiança (52%) supera o do STF, que tem a desconfiança de 47% dos brasileiros, e o da Presidência da República, em que 44% não confiam. A Suprema Corte, por sua vez, é vista com confiança por 50% da população, enquanto o Executivo federal tem a confiança de 54% dos ouvidos.

A polarização política do país se reflete diretamente na confiança em cada um dos poderes. Entre os eleitores que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2022, a confiança no Congresso Nacional é de 54%, enquanto 43% desconfiam. Já na base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a desconfiança no Legislativo é majoritária, atingindo 61%, contra apenas 37% que afirmam confiar.

O cenário se inverte quando a instituição avaliada é a Presidência da República. No eleitorado de Lula, a confiança no governo chega a 81%. Entre os apoiadores de Bolsonaro, esse número despenca para apenas 22%. O STF, por sua vez, também revela a mesma divisão: 73% dos eleitores de Lula confiam na Suprema Corte , ante apenas 22% dos eleitores de Bolsonaro.

Instituições mais e menos confiáveis



No topo do ranking de confiança institucional, aparecem a Igreja Católica, com 73% de aprovação , a Polícia Militar, com 71% , e as Forças Armadas, com 70%. Na outra ponta, as instituições com os piores índices de credibilidade, depois do Congresso, são as redes sociais, com 57% de desconfiança, e os partidos políticos, que possuem a maior rejeição, com 63% dos brasileiros afirmando não confiar neles. A imprensa é vista com confiança por 54% dos entrevistados, enquanto 44% desconfiam.

A pesquisa ouviu 12.150 eleitores, entre os dias 13 e 17 de agosto, em todo o Brasil. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.