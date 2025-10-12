Lula pediu a Trump suspensão da tarifa sobre exportações, confirma Alckmin

Em um esforço para conter os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao presidente norte-americano Donald Trump a suspensão da sobretaxa de 40% aplicada a produtos brasileiros durante as negociações. O apelo foi feito durante um telefonema entre os dois presidentes, realizado em 6 de outubro, e foi confirmado neste domingo (12/10) pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, durante agenda em Aparecida (SP).

“O pedido do presidente Lula foi que, enquanto negocia, suspenda os 40%. Esse foi o pleito”, relatou Alckmin, que acrescentou que o governo brasileiro busca um entendimento diplomático com Washington.

A ligação marca uma tentativa de reaproximação entre os dois países, após a decisão de Trump de impor uma tarifa de 40% sobre exportações brasileiras, medida que atingiu em cheio setores como o agronegócio, a metalurgia e a indústria de máquinas.

Diálogo cordial e “química” entre os líderes

Durante a conversa, Lula e Trump adotaram um tom amistoso. O presidente brasileiro relatou, em evento em Maragogipe (BA), que o norte-americano se mostrou aberto ao diálogo.

“O presidente Trump, que parecia o inimigo número um, me telefonou na segunda-feira e disse: ‘Lulinha, pintou uma química entre nós. Vamos conversar, vamos discutir’. E é bom que pinte mesmo”, contou Lula, em tom descontraído na última quinta-feira (9/10).

Segundo interlocutores do Planalto, a ligação, que durou cerca de 30 minutos, foi considerada positiva e pode abrir caminho para um encontro presencial entre os dois líderes ainda neste ano — possivelmente durante a Cúpula da Asean, na Malásia, ou em uma viagem oficial de Lula aos Estados Unidos.

Marco Rubio comandará tratativas em Washington



Após o telefonema, Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para conduzir as negociações com o Brasil. Do lado brasileiro, participam o chanceler Mauro Vieira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Na próxima sexta-feira (17/10), Vieira deve se reunir com Rubio em Washington, em um encontro que também abordará as sanções impostas a autoridades brasileiras, como as previstas pela Lei Magnitsky e a revogação de vistos.

Alckmin afirmou acreditar em avanços. “A orientação do presidente Trump foi muito clara. Nós queremos fazer um diálogo e entendimento. E o Brasil sempre defendeu isso”, disse.

Impactos econômicos e expectativa do governo

As tarifas norte-americanas começaram a valer em 1º de agosto de 2025 e somam uma sobretaxa de 40% à alíquota já existente de cerca de 10%, resultando em uma taxação total próxima de 50%. A Casa Branca justificou a medida com base em “preocupações sobre direitos humanos e estabilidade institucional no Brasil” — argumento contestado pelo Itamaraty.

Segundo dados do governo brasileiro, 42% das exportações para os EUA ficaram fora do tarifaço, mas cerca de 34% dos produtos seguem diretamente afetados, principalmente carnes, café, maquinário e equipamentos industriais.

A equipe econômica avalia que o impacto sobre o PIB será moderado, com redução estimada em 0,2 ponto percentual até o fim de 2026.