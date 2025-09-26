Filho de Bolsonaro quer nome de Charlie Kirk em rua de Balneário Camboriú

Filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL), apresentou proposta nessa quinta-feira (25/9) para rebatizar uma rua da cidade como "rua Estados Unidos - Charlie Kirk", em homenagem ao ativista político americano que foi assassinado.

Grande apoiador de Donald Trump, o conservador morreu em 10 de setembro, atingido por um tiro na garganta enquanto discursava em uma universidade dos EUA. A morte gerou comoção na direita, que adotou Kirk como ícone.

Para a homenagem em Camboriú, conforme a regulamentação local, é preciso que a solicitação de mudança do nome da rua venha de uma associação de moradores e tenha o apoio de sete vereadores, mas Jair Renan ainda não seguiu as medidas.

Jair Renan Bolsonaro

Empossado vereador em janeiro deste ano, o “04” ainda não teve nenhum projeto aprovado na Câmara Municipal de Balneário Camboriú.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Em abril, contudo, ele conseguiu a aprovação de uma moção de repúdio contra o presidente Lula (PT), o acusando de atrapalhar o desenvolvimento econômico da cidade catarinense com restrições à pesca de tainha.