Tragédia de Mariana: Governo Lula anuncia R$ 1,6 bilhão a 48 municípios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira (26/9) da cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba (CFPS Rio Doce). No evento, realizado quase dez anos após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central do estado, foi confirmado o repasse de R$ 1,6 bilhão para a construção e modernização de serviços de saúde em 48 municípios atingidos.

Os recursos permitirão a criação de 104 novas estruturas do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), policlínicas e hospitais.

Também serão implantadas Unidades Odontológicas Móveis, centros de referência em vigilância, além de investimentos em saúde digital, telessaúde, aquisição de insumos, medicamentos, ambulâncias e equipamentos.

Mais da metade do valor — R$ 826 milhões — será transferida diretamente para as prefeituras até 2026, sendo R$ 562,6 milhões ainda neste ano. O Ministério da Saúde, por sua vez, investirá R$ 745 milhões na construção de quatro centros especializados no atendimento a pessoas expostas a substâncias tóxicas e no monitoramento da qualidade da água.

Um dos destaques será o Centro de Referência das Águas, em Governador Valadares (MG), que funcionará em parceria com universidades para análise permanente da água da Bacia do Rio Doce.

Entre os projetos previstos estão o Hospital-Dia de Santana do Paraíso (MG), voltado para cirurgias de menor complexidade, e um Hospital Universitário em Mariana (MG), que funcionará vinculado à Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

Novo acordo e aportes

O Fundo Rio Doce, que financia as ações, foi criado no ano passado com a repactuação da reparação dos danos da barragem da Samarco. A mineradora se comprometeu a repassar R$ 100 bilhões ao longo de 20 anos. Do total, R$ 49,1 bilhões serão destinados à União e executados em iniciativas de saúde, educação, geração de renda, inovação e projetos ambientais.

O BNDES é responsável pela gestão dos recursos, sob orientação do Comitê Gestor do Fundo Rio Doce, coordenado pela Casa Civil. O Programa Especial de Saúde da Bacia do Rio Doce, anunciado nesta sexta, foi aprovado pelo comitê há duas semanas.