Assine
overlay
Início Política
PEC da Blindagem

Relator da PEC da Blindagem no Senado: 'Feita pra proteger bandido'

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) voltou a criticar o texto, que obrigaria o Judiciário a pedir autorização ao Legislativo antes de processar parlamentares

Publicidade
Carregando...
MH
MARIANNA HOLANDA
MH
MARIANNA HOLANDA
Repórter
22/09/2025 22:34

compartilhe

Siga no
x
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE)
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) crédito: Edilson Rodrigues - 28.fev.2024/Agência Senado

O relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) condenou duramente a proposta durante uma entrevista ao canal Globo News, nesta segunda-feira (22/9). "É uma PEC que foi desenhada para proteger bandido", afirmou o parlamentar. 

Vieira fez essa afirmação ao ser questionado sobre postagens que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) deu nas redes sociais, também nesta segunda-feira (22/9), para defender um ajuste no texto. De acordo com o progressista, a PEC poderia ser limitada a "crimes de opinião". 

Durante a entrevista, Vieira aproveitou para criticar a proposição de Nogueira. "Não existe crime de opinião. A legislação penal brasileira não tem esse tipo", pontuou o senador. Ele disse que o colega deveria estar se referindo a crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. "Para ser parlamentar você não precisa fazer isso; não precisa ofender ninguém", acrescentou o emedebista.

Na última sexta-feira (19/9), Vieira já havia afirmado, nas redes sociais, que não aprovaria a PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O parlamentar entregará o relatório de rejeição à emenda constitucional à CCJ nesta terça-feira (23/9).

Antes mesmo de os deputados concluírem a votação do projeto, senadores já avaliavam que o texto teria dificuldades na casa. Neste domingo, milhares de pessoas participaram de manifestações em 23 capitais brasileiras contra a PEC da Blindagem e também contra o PL da Anistia.

Como é a PEC da Blindagem?

A PEC, que restringe operações policiais e inquéritos contra congressistas, foi aprovada a toque de caixa pela Câmara na semana passada e teve uma repercussão muito ruim nas redes sociais, levando parlamentares a pedirem desculpas pelos seus votos a favor da proposta.

Leia Mais

A  PEC da Blindagem obriga o Judiciário a pedir autorização ao Legislativo antes de processar criminalmente deputados e senadores. Esse pedido seria deliberado em votação secreta, ou seja, sem desgaste político individual para congressistas que se colocarem contra eventuais investigações.

Além disso, não há um período de transição na proposta. Os processos já em andamento poderiam ser congelados na eventualidade de a PEC ser aprovada na forma como está hoje. Os efeitos poderiam ser estendidos também a deputados estaduais.

Tópicos relacionados:

camara congresso deputados parecer pec pec-da-blindagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay