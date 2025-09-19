Tarcísio quer conversar com Paulinho sobre anistia em meio a críticas de bolsonaristas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse a aliados que quer conversar com o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), novo relator do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados, ainda neste fim de semana.

Tarcísio foi um dos articuladores do movimento para aprovar a urgência do projeto e fez intenso lobby pelo texto na primeira semana do julgamento de Jair Bolsonaro (PL), em busca de livrar seu padrinho político da pena de prisão. Segundo o relato de aliados, o governador tem expectativa de que Paulinho converse com ele e outros governadores sobre o assunto antes do início da próxima semana, quando a proposta deve avançar na Câmara.

Em São Paulo, diversos bolsonaristas criticaram as mudanças propostas por Paulinho, que prevê trocar a anistia ampla por uma revisão da dosimetria aos condenados pelo golpe -o cálculo que define o tempo de prisão. No entanto, o grupo deve aguardar o diálogo de Tarcísio com o deputado antes de tomar atitudes contra a proposta. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fala em obstruir votações.

Na última terça-feira (16), o governador disse que seu objetivo em Brasília era aprovar a urgência para o projeto de lei e que "o esforço que devia ser feito foi feito". Nos dias seguintes, retomou o discurso de que sua prioridade é buscar a reeleição, apesar da perspectiva de que tentará a Presidência.



Tarcísio e Paulinho têm boa relação e estiveram juntos na campanha pela eleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no ano passado. Mas o nome do relator não é bem visto nem pelo vice de Nunes, coronel Mello Araújo (PL), seguidor de Bolsonaro.



"Um absurdo a anistia se transformar em [revisão do] tamanho da pena. Não sei por que colocaram como relator uma pessoa que não se move por ideais e sim por interesses, que se reúne com mais duas pessoas que só têm o interesse em manter o presidente Bolsonaro longe das eleições", disse Mello à Folha, referindo-se ao encontro de Paulinho com Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB), para discutir o assunto, na noite desta quinta-feira (18).



Nesta sexta, o governador teve apenas reuniões internas no Palácio dos Bandeirantes. Uma delas foi com a deputada federal Rosana Valle (PL-SP), que também relatou ressalvas à indicação de Paulinho.



"Avalio a escolha do deputado Paulinho da Força com dúvidas e preocupação. Paulinho tem ligações históricas com a esquerda. A indicação, realizada pelo presidente Hugo Motta, dá a impressão de que teve o dedo do governo do presidente Lula", afirmou.



A reportagem procurou Paulinho da Força e sua assessoria de imprensa, mas não obteve resposta.