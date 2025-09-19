Assine
MARÍLIA MELO

Comissão convida secretária de Zema para falar de fraudes no Meio Ambiente

A secretária do Meio Ambiente de Minas Gerais foi convidada pela Assembleia para prestar esclarecimentos sobre as denúncias divulgadas na Operação Rejeito

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
19/09/2025 19:43 - atualizado em 19/09/2025 19:50

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Marília Carvalho de Melo
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) enviou nesta sexta-feira (19/9) um convite à secretária de Meio Ambiente, Marília Melo, para a próxima audiência para falar sobre as denúncias da Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU). A reunião será na próxima quinta-feira (25/9). Como se trata de convite, a secretária não é obrigada a comparecer.

A ação da PF, que cumpriu 22 mandatos de prisão preventiva para 17 pessoas, entre elas empresários e altos nomes da área ambiental, como o diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Breno Esteves Lasmar; diretor de regularização ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Arthur Ferreira Rezende Delfim; o gestor ambiental Fernando Baliani, acusado de autorizar licenças que favorecem mineradoras investigadas; e Lirriet de Freitas Libório, servidora da Feam. Das 17 pessoas que eram alvos da Justiça, duas não foram localizadas e são consideradas foragidas.

Leia Mais

O ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Rodrigo Gonçalves Franco, acusado de receber valores para favorecer o licenciamento de empresas foi exonerado quatro dias antes da realização da operação.

A apuração da PF aponte que pagamentos de cerca de R$ 3 milhões foram pagos em propinas a servidores. Os valores eram pagos periodicamente em troca de liberação de licenças ambientais ilícitas que ignoravam proteção ambiental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O geógrafo e assessor parlamentar, Gilberto Horta Carvalho, chegou a atuar junto a deputados estaduais, como Bruno Engler (PL) e Charles Santos (Republicanos), para barrar projetos de leis que criavam áreas de proteções ambientais nas quais as mineradoras estavam interessadas.

Tópicos relacionados:

almg fraudes governo-zema marilia-melo meio-ambiente operacao-rejeito pf

