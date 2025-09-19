Assine
DEBANDADA

Sabino tem até meia-noite desta sexta para deixar governo ou União Brasil

Partido, no entanto, não teve sinalização de que o ministro do Turismo vai continuar ou não na legenda

19/09/2025 17:43

União cogita votar saída de Celso Sabino do governo Lula
União cogita votar saída de Celso Sabino do governo Lula crédito: roberto castro

O ministro do Turismo, Celso Sabino, tem até às 23h59 desta sexta-feira (19/9) para definir se vai sair do União Brasil e continuar no cargo ou se vai entregar o comando da pasta para continuar no partido. A legenda, até a tarde desta sexta, não tem indicativos sobre se Sabino vai ficar ou deixar a legenda.

A condição de que Sabino deve deixar o Turismo foi publicada em resolução do partido na tarde de quinta-feira (18). Segundo o documento do União Brasil, filiados que não atenderem à normativa de deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem ser expulsos da legenda sob pena de infidelidade partidária.

"Esse posicionamento (de cobrar filiados para sair do governo) foi hoje unanimemente reforçado pela aprovação da resolução que determina aos filiados do União Brasil o desligamento, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos cargos públicos de livre nomeação na administração pública federal direta ou indireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária", diz um trecho do comunicado do União Brasil.

Conversas com Lula

A nota do União Brasil foi publicada enquanto Celso Sabino estava em Santarém, no Pará. Lá, ele participava de eventos preparativos para a COP 30.

Após a manifestação do partido, no entanto, o ministro do Turismo retornou à Brasília. Na capital federal, nesta sexta, ele teve reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, mas não falou com a imprensa. A expectativa é que ele encontre o presidente do União, Antônio Rueda, para definir qual será o futuro. 

