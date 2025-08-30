União cogita votar saída de Celso Sabino do governo Lula

A executiva nacional do União Brasil vem avaliando a possibilidade de votar a saída de Celso Sabino do governo Lula. O tema será debatido na quarta-feira, 3, em uma reunião da executiva.

Apesar de a bancada do União na Câmara dos Deputados estar pressionando pelo desembarque do governo Lula, Sabino não quer deixar o Ministério do Turismo. Na sexta-feira, 29, ele afirmou que continua no ministério e que não haveria acordo definido sobre sua saída.

O ministro, aliás, quer os dois: tampouco deseja deixar o partido. O ministro é presidente do União no Pará.