Para Temer, PL da Dosimetria reduziria pena para todos os envolvidos

O ex-presidente Michel Temer (MDB) deu mais detalhes de como será formatado o Projeto de Lei da Dosimetria, que está sendo articulado por ele e os deputados federais Aécio Neves (PSDB) e Paulinho da Força (Solidariedade), como alternativa ao PL da Anistia. As declarações de Temer foram dadas nesta sexta-feira (19/9), em um evento da Fecomércio MG (Federação do Comércio, Serviços e Turismo de Minas Gerais), em Belo Horizonte.

“Não adianta o Congresso Nacional decretar uma anistia ou uma redução de penas sem um pacto nacional, sem que haja uma conversa entre o Supremo Tribunal Federal, o Executivo Federal, o Congresso Nacional e, de uma maneira, até os governadores. Seria extremamente útil para o país. [...] De ontem para hoje, tenho recebido muitas mensagens: ‘coisa boa’, ‘o país precisa disso’”, explicou Temer.

Questionado se o PL da Dosimetria seria aplicado de forma ampla, Temer disse que a redução de pena seria para todos, “sem exceção”. “Talvez seja um caminho, mas digo com muita franqueza que tudo está muito no começo. O Paulo (Paulinho da Força) precisa conversar com os amigos do Supremo, com o Executivo, com o presidente da República”, disse o ex-presidente.

O ex-presidente da República afirmou que todo mundo se afastou da ideia do pacto, preferindo o caminho do litígio, mas isso não é bom para o país. Temer lembrou de seu mandato, quando fazia uma reunião chamada de pacto republicano. “Nós, os três órgãos do Poder, verificávamos, e eu confesso que trabalhei muito nisso, o que era importante para o país, quais os projetos deveriam prosseguir com mais velocidade na Câmara dos Deputados”, relatou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia