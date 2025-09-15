Operação mira suspeitos de ameaçarem de morte o governador de SC

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI/DEIC), com apoio das Polícias Civis de São Paulo e da Paraíba, cumpre, nesta segunda-feira (15/9), cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros contra suspeitos de ameaçarem matar o Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Os mandados são cumpridos em Santa Catarina, São Paulo e Paraíba.

As ameaças surgiram num grupo de mensagens, quando um dos investigados disse que iria se encontrar com o governador Jorginho em Benedito Novo. Na sequência, outros investigados falam em “uso de faca, rodar a faca, que deve ser enferrujada e bem suja e não esquecer de coquetéis molotov”.

As ameaças foram feitas na quarta-feira (10/9). Na quinta-feira (11/9), a Inteligência da Polícia Civil catarinense identificou o crime e o primeiro suspeito.

Depois de identificar o primeiro suspeito, em conjunto com a DEIC, outros quatro homens foram identificados. No sábado, após manifestação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e decisão da Vara de Garantias da Capital, foram expedidas diversas medidas cautelares, que estão sendo cumpridas em Benedito Novo (SC), Campina Grande (PB), Cabedelo (PB), Matão (SP) e Álvares Machado (SP).

A delegada Débora Mariani Jardim, titular da DFAZ/DEIC, diz que foi fundamental o trabalho da Inteligência da Polícia Civil catarinense, que conseguiu detectar os envolvidos. “São muito graves essas ameaças. Criminosos enviaram as ameaças de morte ao governador de SC pelo WhatsApp, e um print circulou nas redes sociais. Assim que tomamos conhecimento, instauramos o inquérito, iniciamos diligências para confirmar a autoria e representamos pelos mandados nos três estados. Nosso objetivo é reunir elementos de prova e esclarecer totalmente os fatos, especialmente diante do atual cenário mundial de violência política”.

A operação está sendo coordenada pelo Diretor da DEIC, delegado Daniel Sá Fortes Régis, que está executando a busca em Benedito Novo.

Ameaças

Enquanto a operação é realizada, o governador Jorginho Mello cumpre agenda em Brasília. Ele participa de uma sessão solene pelos 50 anos da Secretaria de Articulação Nacional (SAN) e os 30 anos da Procuradoria Especial (PGE).

Depois dessa cerimônia, ele deve se reunir com prefeitos e vereadores. Até o momento, Mello não se manifestou sobre a operação e as ameaças de morte.