Deputado bolsonarista quer cancelar visto do ator Wagner Moura

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) defendeu que o ator Wagner Moura seja alvo de sanções nos Estados Unidos, em razão das críticas feitas pelo artista ao país e ao presidente norte-americano Donald Trump. O parlamentar bolsonarista usou as redes sociais para atacar a postura de Moura e acionar autoridades norte-americanas para que deem uma “olhadinha” no “extremista”, como classificou o ator.

Segundo Gayer, Moura deveria ser incluído na lista de personalidades estrangeiras barradas pelos Estados Unidos. Desde julho, o país vem ampliando a revogação de vistos, medida que já atingiu ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando TRUMP e dizendo que os EUA agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA", escreveu Gayer no X (antigo Twitter), nesse domingo (14/9), mencionando Marco Rubio e Christopher Landau, secretário e vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, respectivamente.

Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA @DeputySecState @SecRubio https://t.co/itjV40AevK — Gustavo Gayer (@GayerGus) September 14, 2025

A reação de Gayer ocorreu após entrevista de Wagner Moura à BBC News Brasil. O ator comentou a recepção de seu novo filme, O Agente Secreto, lançado no Brasil na última quarta-feira (10/9), em Recife, onde foi aplaudido e celebrado pelo público. Em contraste, segundo ele, a acolhida nos festivais dos Estados Unidos foi mais melancólica.

“Hoje estamos vendo as instituições funcionando [no Brasil], vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja”, afirmou Moura.

O artista fazia referência ao julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete integrantes de sua cúpula, incluindo militares, pela tentativa de golpe de Estado. O episódio tem sido comparado aos acontecimentos nos Estados Unidos, após a derrota de Trump em 2020.

No caso norte-americano, Trump foi acusado de incitar uma rebelião contra o resultado eleitoral, mas acabou absolvido. Em 2024, voltou a vencer as eleições presidenciais. O republicano nega ter cometido qualquer ilegalidade.

Morador dos EUA

Residente em Los Angeles há sete anos com a esposa e os três filhos, Moura também critica a postura de Trump em relação a imigrantes em situação irregular.

“É um horror, eu conheço muitos imigrantes ilegais. Eu moro em Los Angeles, é uma cidade onde vivem muitos latinos, muitos mexicanos, sobretudo, e as pessoas estão com medo. Porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial. Se o cara não tiver o documento, o cara não volta para casa nunca mais”, relatou.

Para o ator, o cenário político norte-americano demonstra retrocessos democráticos. “O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é grave. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e começou a ser um país com tendências autoritárias evidentes”, avaliou.