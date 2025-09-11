Valdemar cita Fux como futuro candidato ao Senado; líder do PT responde

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), classificou como grave uma fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em defesa do ministro Luiz Fux como candidato ao Senado depois que ele se aposentar do STF, em 2028.

Bolsonaro é condenado por golpe de estado no STF

"Teve um tom muito político. Passou pela minha cabeça isso. Agora, se o presidente do PL fala isso, acho que é muito grave", afirmou o deputado petista.

Mais cedo, em entrevista à CNN Brasil, Valdemar afirmou: "[Fux] vai se aposentar daqui a dois anos e ele pode ser senador, mas não sei se ele tem interesse nisso".

A aposentadoria compulsória de Fux está prevista para abril de 2028, quando ele completa 75 anos. O magistrado tem sido elogiado por políticos bolsonaristas após votar pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro.