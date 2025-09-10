Assine
RISCO DE FUGA?

Moraes autoriza Bolsonaro a ir a hospital, mas sob escolta policial

Defesa do ex-presidente havia solicitado autorização para que ele fizesse um procedimento médico neste domingo (14/9)

CF
CÉZAR FEITOZA
AP
ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES
10/09/2025 16:45

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a procedimentos médicos neste domingo (14/9), em Brasília.

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro para a retirada de lesões na pele. Não há necessidade de internação. O objetivo é investigar um possível câncer de pele.

Na autorização, Moraes determinou que a ida de Bolsonaro ao hospital seja feita sob escolta e que o ex-presidente permaneça na unidade de saúde apenas durante o domingo. No pedido, a defesa apresentou relatório médico justificando a realização do procedimento no mesmo dia.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto e, posteriomente, com pedidos da Procuradoria Geral da República e da Polícia Federal, Moraes determinou que o ex-presidente seja monitorado dentro de casa, por risco de fuga. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reclamou que revistaram até o fusca que la utilizava.

No julgamento do ex-presidente no Supremo, Moraes votou pela condenação dele de de outros 7 pela tentativa de golpe de Estado.

