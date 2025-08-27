Assine
ÓBITOS

ALMG vai entregar novas certidões de óbito de vítimas da ditadura militar

Evento irá contar com a presença de familiares das vítimas, membros da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Vera Paiva, filha de Rubens Paiva

27/08/2025 20:24

Cerimônia marca entrega de certidões de óbitos ratificadas a familiares de vítimas da ditadura militar
Cerimônia marca entrega de certidões de óbitos ratificadas a familiares de vítimas da ditadura militar crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai realizar nesta quinta-feira (28/8), às 16h, uma audiência pública para entregar certidões de óbito revisadas para familiares de 63 pessoas que foram vítimas de assassinato durante o período da ditadura militar.

Entre os que mortos e desaparecidos que terão retificadas suas certidões de óbito estão advogados, soldados, estudantes, jornalistas, economistas, engenheiros, bancários e professoras.

Familiares das vítimas e integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), como a procuradora regional da República Eugênia Gonzaga e a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN), estarão presentes no evento.

A filha do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi sequestrado e torturado por militares em 1971, Vera Silvia Facciolla Paiva também estará na cerimônia.

"Morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964" é o que vai constar nas certidões de óbitos dos mortos ou desaparecidos.

As deputadas estaduais Leninha (PT) e Bella Gonçalves (Psol) afirmaram que a medida mostra o compromisso com a reconstrução da memória e reconhecimento da dor de quem foi silenciado durante os anos de ditadura.

