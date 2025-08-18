Domingos Sávio visita Bolsonaro: 'O crime dele é amar demais essa pátria'

O presidente do Partido Liberal em Minas Gerais, Domingos Sávio, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (18/8), em Brasília. O mineiro foi se solidarizar com o correligionário e afirmou que Bolsonaro acha um absurdo ter a sensação de que já está condenado pela Justiça.

O ex-presidente está em prisão domiciliar devido a uma investigação aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está desde fevereiro nos Estados Unidos atuando para aplicação de sanções ao Brasil e a membros dos três poderes.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes proibiu que Bolsonaro use as redes sociais e determinou que qualquer visita, além de familiares e advogados, seja autorizada pela Justiça.

"Como se fosse um criminoso perigoso, um homem que nunca cometeu nenhum crime. O crime dele é amar demais essa pátria e enfrentar o sistema, acabando com a corrupção, fazendo com que o país pegasse o rumo certo", defendeu Domingos Sávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O mineiro afirmou que o ex-presidente acha um absurdo ter "a sensação de que já está condenado" e afirmou que Moraes já decidiu pela condenação sem analisar as provas, que, segundo ele, provam de forma "inconteste" que Bolsonaro não é culpado.

Por que Bolsonaro está preso?

O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado num inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por financiar operação para instigar o governo dos Estados Unidos a interferir em assuntos internos do Brasil, como a Justiça brasileira.

Bolsonaro afirmou ter enviado R$ 2 milhões para que seu filho residisse nos Estados Unidos, onde vem se reunindo reiteradas vezes com membros do governo americano para aplicar punições ao Brasil.