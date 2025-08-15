Gleisi compara Zema com delator da Inconfidência Mineira

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), criticou o governador Romeu Zema (Novo) por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o comparou com Joaquim Silvério dos Reis (1756-1818), conhecido por ter delatado ex-aliados da Inconfidência Mineira em troca do perdão de dívidas com a Coroa portuguesa.

Para Gleisi, o governador mineiro é “mais um bolsonarista” que supostamente estaria apoiando os ataques de Donald Trump contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela ainda atribuiu a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos à família bolsonaro.

“O governador Zema é mais um bolsonarista aplaudindo os ataques de Trump contra o STF do Brasil e tentando culpar o presidente Lula pelo tarifaço que Bolsonaro provocou. É impressionante que um governador de Minas Gerais, terra de Tiradentes, não faça a menor ideia do que seja soberania nacional. O modelo dele deve ser o traidor Silvério dos Reis”, disse.

Desde que a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos foi deflagrada, no início de julho, Zema culpa Lula pelo tarifaço. Segundo ele, a postura do presidente de se alinhar aos Brics, bloco formado por Rússia, Índia, China e África do Sul, e as críticas do petista ao presidente dos EUA, foram fatores decisivos para a taxação.

Zema também corrobora as críticas de Trump ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, que estariam promovendo uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro. Segundo o governador mineiro, a Suprema Corte “está fazendo uma encenação” no julgamento da tentativa de golpe.

“Me diga em qual lugar do mundo alguém foi condenado a 17 anos de prisão por sentar em uma cadeira. Eu nunca vi isso. Me parece que o STF está querendo holofote”, disse o governador em entrevista para o programa GloboNews Mais na semana passada.

Porém, ele ainda ressalta que Trump não deveria ter sancionado a economia brasileira, mas direcionado as ações contra autoridades. “As empresas brasileiras exportam para os Estados Unidos tem feito aqui sua função, gerado emprego, cumprido os contratos. Eu não concordo com a retaliação do Trump, mas eu lembro que quem plantou a semente foi Lula”, diz.

Quem foi Joaquim Silvério dos Reis?

Ao relacionar Zema com Silvério dos Reis, Gleisi evoca a imagem de uma figura controversa na história brasileira e considerada traidor da Inconfidência Mineira. Comandante do Regimento de Cavalaria Auxiliar de Borda do Campo, em Minas, fazendeiro e minerador no século 18, o personagem inicialmente fazia parte do grupo liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com uma série de dívidas com a Coroa portuguesa, Silvério dos Reis decidiu entregar os ex-aliados em troca do perdão real. Fez uma denúncia por escrito e uma delação premiada, além de revelar revelou o esconderijo do inconfidente.

