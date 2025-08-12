Lula quer fechar acordo UE-Mercosul até o fim do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer fechar as negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) até dezembro deste ano e mencionou o acordo do bloco europeu com os Estados Unidos. O petista assumiu a presidência rotativa do bloco sul-americano em julho deste ano e mandato tem duração de seis meses.

"Fiz o acordo com a Ursula von der Leyen, eles sabem que assumi a presidência do Mercosul até dezembro e eu quero assinar este acordo antes de deixar a presidência", afirmou o político, mencionando a atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo da Rádio BandNews.

O acordo entre os blocos é visto com certa resistência por políticos europeus. O presidente da França, Emmanuel Macron, vem alegando que o texto é bom para diversos setores, mas coloca os agricultores europeus em risco.

O presidente afirmou que irá ligar para Macron, para o alemão Friedrich Merz, para o inglês Kair Starmer e outras lideranças europeias e também para Ursula von der Leyen, e brincou que irá dizer que "já que você cedeu com tanta facilidade para o Trump, porque não negocia conosco? Não vou chamar ninguém para campo de golfe".



A União Europeia e os Estados Unidos firmaram um acordo que estabeleceu uma tarifa de 15% aos produtos europeus que sejam importados pelos americanos. Além disso, os europeus se comprometeram a investir US$ 600 bilhões na economia americana, mais US$ 750 bilhões em energia e comprar equipamentos militares americanos.

Muitos políticos europeus reclamaram do acordo e apontaram ele como ruim para o bloco e para os países que o integram.