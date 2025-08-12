Governo teme que Trump interfira no acordo entre Mercosul e União Europeia

Ministros da equipe econômica e da ala política confidenciam reservadamente que temem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possa interferir para tentar atrapalhar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. As negociações já se arrastam há mais de 25 anos.

Em meio à escalada da guerra comercial, Trump direcionou o arsenal tarifário para o Brasil e para a União Europeia, mas recuou nas alíquotas propostas inicialmente. Para integrantes do governo brasileiro, é real a possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos trabalhe para barrar o acordo entre os dois blocos, diante da pressão política contra o Brasil para tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da prisão.

A não ratificação do acordo com o Mercosul, avaliam ministros de Lula, poderia ser imposta por Trump à União Europeia como forma de garantir menores tarifas para a entrada dos produtos europeus nos Estados Unidos.