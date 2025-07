Pacheco afirma que irá representar empresários mineiros em negociação

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta terça-feira (29/7) que irá ser o interlocutor entre os empresários mineiros e o governo federal para mitigar os impactos das tarifas de 50% anunciados pelo presidente americano Donald Trump aos produtos importados do Brasil que deve valer a partir de 1º de agosto.

O anúncio ocorreu após reunião com o prefeito de Sete Lagoas, Douglas Melo (PSD), e o presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais (Sindifer), Fausto Varela Cançado, que representa as usinas produtoras de ferro-gusa, setor que teme colapsar devido as taxas.

“Eu vou cuidar, nos próximos dias, das reuniões necessárias com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, para dar esse encaminhamento em nome de Minas Gerais e da economia de Minas. Assim como farei em relação a outros setores igualmente importantes para Minas Gerais”, afirmou o senador.

Pacheco adiantou que um dos caminhos possíveis de ser adotado é a busca de novos mercados, posição que vai ao encontro da que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem defendendo.

Temos que encontrar amparo no governo federal para medidas que sejam mitigadoras, inclusive com perspectivas de novos mercados, para garantir essa produção importante da economia de Minas Gerais”, destacou.

A solução, contudo, é apontada como difícil por Cançado para o segmento, já que o material tem um consumo muito estrito. O setor conta com 10 mil postos diretos de trabalhos, além de 32 mil indiretos.