Zema não participará de reunião em Brasília sobre tarifaço dos EUA

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não participará da reunião marcada para esta quarta-feira (30/7), em Brasília, entre o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e chefes de Executivos estaduais para discutir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Minas é um dos estados mais afetados pela medida. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) estima que as novas tarifas podem causar uma perda de até R$ 6,7 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) mineiro a curto prazo, com potencial de chegar a R$ 21,5 bilhões em até 10 anos. Entre os setores mais prejudicados, estão a siderurgia e o agronegócio, especialmente a produção de café.

Apesar da ausência, Zema garantiu que o estado será representado no encontro. Quem participará da reunião em nome de Minas será a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa. Segundo o governador, a decisão se deu por conflitos de agenda.

“A reunião vai ser amanhã cedo. Foi marcada um pouco em cima da hora. Já tenho compromissos em Belo Horizonte que não consigo alterar”, disse Zema ao portal UOL na terça-feira (29/7). “Me informaram que não é possível eu estar, neste momento, indo a Brasília.”



A medida dos Estados Unidos, anunciada pelo ex-presidente Donald Trump, deve entrar em vigor em agosto. A repercussão política ganhou força nas últimas semanas, sobretudo após declarações de Zema defendendo que a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria ser considerada nas negociações com o governo norte-americano.

Em entrevista recente, o governador disse que “um dos motivos da retaliação americana está muito claro”, atribuindo o gesto à condução da política externa do governo Lula (PT) e à situação jurídica de Bolsonaro.