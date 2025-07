Zema reitera ataques a Lula e ao STF, mas recua sobre tarifaço: 'Injusto'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Após ter atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) a culpa pela sobretaxa de 50% imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se manifestou novamente sobre o tarifaço e condenou a decisão do governo americano. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (10/7), o mineiro disse que a medida é “errada e injusta”.

O recuo de Zema não significou, no entanto, uma mudança de postura em relação à política brasileira. Ele começa sua retratação sobre a medida de Trump reiterando os ataques feitos anteriormente a Lula, ao STF e até mesmo à primeira-dama, Janja.

No início da declaração, o governador cita o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se refere a tentativas de censura das redes sociais e critica "provocações e intromissões" do presidente brasileiro na política dos Estados Unidos, sem citar qualquer episódio que evidencie algo do tipo.

“Não tenho dúvida de que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro, por isso tenho estado ao lado desde o início. Também não tenho dúvida de que há tentativas de censurar a oposição a Lula nas redes sociais de acabar com a nossa liberdade de expressão. O STF, estamos vendo, já passou dos limites. As provocações e intromissões de Lula em assuntos dos Estados Unidos são lamentáveis, e essas injustiças não devem ser consertadas com mais injustiça e erro”, afirma Zema.

Na sequência do vídeo, feito o preâmbulo de críticas aos alvos preferenciais do bolsonarismo, Zema critica a taxação feita por Trump. O governador mineiro classificou as tarifas de 50% acrescidas às cobranças já feitas aos produtos brasileiros como uma medida que penaliza todo o país, quem votou em Lula e quem foi contra o petista eleito em 2022.

“A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta, ela precisa, sim, ser revista porque penaliza todos os brasileiros, gente que votou contra e a favor do Lula. Empresas que investem no Brasil e que nada tem a ver com disputas políticas e ideológicas. Defender a liberdade não pode significar quem trabalha e produz no Brasil”, disse.

No fim da tarde dessa quarta-feira (9/7), Trump divulgou uma carta endereçada a Lula, anunciando a sobretaxa a partir de agosto. O americano argumenta que a medida busca corrigir uma disparidade na relação entre os dois países a despeito da balança comercial ser amplamente desfavorável ao Brasil desde 2009.

No primeiro parágrafo da carta, Trump cita Jair Bolsonaro, diz que o aliado brasieiro sobre uma perseguição, que a Justiça promove uma "caça às bruxas" e pediu que os processos acabem "imediatamente" (com o advérbio grafado integralmente com letras maiúsculas).

Horas após o anúncio das medidas de taxação à produção brasileira, Zema foi ao X (antigo Twitter) para associar a medida a uma represália ao comportamento de Lula, Janja e do STF.

“As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil”, escreveu.