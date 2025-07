PT derruba na Justiça liminar que determinava candidatura de Dandara em MG

A Justiça do Distrito Federal derrubou, nesta segunda-feira (7/7), decisão liminar que determinou a inclusão do nome da deputada Dandara Tonantzin na disputa pela presidência do PT de Minas Gerais. A liminar havia levado ao adiamento da eleição no estado para a diretoria petista.

A candidatura da parlamentar foi indeferida pelo PT em decorrência de atraso no pagamento de contribuição partidária. A legenda foi intimada sobre a decisão judicial na noite de sábado (5/7) e alegou falta de tempo hábil para incluir do nome de Dandara nas cédulas.

Os filiados ao PT votaram para escolher os novos dirigentes nacionais e locais do partido no domingo (6/7). O mais cotado para a presidência nacional é o ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva.

O partido terá uma reunião na terça-feira (8/7) para discutir o imbróglio em Minas Gerais. A contagem dos votos para presidente nacional está sendo realizada e um resultado parcial poderá ser divulgado ainda nesta segunda-feira.