Presidente da ALMG cobra agilidade do governo Lula em respostas do Propag

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Martins Leite (MDB), cobrou agilidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na resposta aos ofícios do estado sobre o interesse nas empresas estatais no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados (Propag). Segundo o parlamentar, a sinalização é importante para que os projetos de competência do Legislativo mineiro sejam analisados com mais agilidade.

Nesta quarta-feira (2/7), o Plenário da ALMG aprovou em definitivo a federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codemig) e sua acionista majoritária, a Companhia de Desenvolvimento (Codemge), como forma de abatimento da dívida de R$ 165 bilhões com a União. As estatais foram objeto de um ofício enviado pelo vice-governador Mateus Simões (Novo) ao Ministério da Fazenda na segunda-feira (30/6).

“Agora nós temos que aguardar e fica uma cobrança ao Governo Federal para que possa ser ágil nas respostas ao Governo do Estado, para que a Assembleia possa dar sequência ou não em um ou outro projeto. É importante entendermos que estamos falando de um projeto que tem prazo”, disse Tadeu Leite.

O presidente da Assembleia lembrou que o estado tem até o dia 30 de outubro para enviar a lista de ativos que pretende federalizar no Propag, e até o final do ano para fazer adesão ao programa. Segundo ele, apesar do prazo apertado para que os deputados apreciem as matérias, a discussão é feita “com muita responsabilidade”.

“Estamos falando de um problema histórico, de mais de 20 anos que nunca se conseguiu resolver, e quem sabe agora nós temos a oportunidade de resolvê-lo por meio desses projetos em discussão. Todos os projetos nós estamos dando sequência na discussão, uns com mais calma, outros de forma mais acelerada”, afirmou o deputado.

