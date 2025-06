MDB lança Tadeuzinho como pré-candidato ao governo de Minas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), foi lançado como pré-candidato ao governo de Minas Gerais durante a convenção do partido neste sábado (14/6). Seu nome foi defendido pelo presidente nacional da legenda, deputado federal Baleia Rossi (SP), e pelo presidente estadual, deputado federal Newton Júnior.

Outros dirigentes do partido, como o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, também defenderam o nome do presidente da ALMG para a sucessão do governador Romeu Zema (Novo).

Em seu discurso, Tadeuzinho — como é conhecido o presidente do Legislativo no meio político — não confirmou a pré-candidatura, mas afirmou que os mineiros estão cansados da polarização, das brigas e do bate-boca. Ele dará uma coletiva ao fim da convenção, realizada na manhã deste sábado na Assembleia Legislativa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O partido anunciou que iniciará na próxima semana uma caravana pelo interior do estado para dar início à construção do programa de governo. Durante a convenção, Newton Júnior foi reconduzido à presidência do partido em Minas, tendo Tadeuzinho como primeiro vice-presidente.