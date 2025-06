Ministro de Lula diz que Pacheco foi 'garantidor da democracia'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, elogiou o trabalho do senador Rodrigo Pacheco (PSD) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (12/6). Segundo Teixeira, na época em que o parlamentar mineiro presidiu o Senado, ele teve um papel de "garantidor da democracia".

Teixeira participou de evento com Pacheco e ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante o discurso do ministro, o parlamentar também ouviu gritos de Pacheco governador da plateia.

"Vai passar para a história o teu papel como garantidor da democracia brasileira durante aqueles quatro anos que o governo deixou de vacinar as pessoas, deixou de cuidar das pessoas. Você teve o papel fundamental como senador da República que ajudou a segurar o Brasil", disse.

Entrega de máquinas agrícolas



Pacheco e Lula realizaram a entrega de 318 máquinas agrícolas do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os equipamentos foram adquiridos com emendas do senador mineiro no valor de aproximadamente R$ 150 milhões.

Segundo o Mapa, o programa tem como objetivos modernizar o setor agropecuário, aumentar a produtividade rural, promover o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades regionais.

Por meio do programa, serão realizadas aquisições e doações de máquinas e equipamentos agrícolas em redes e parcerias com organizações públicas federais, estaduais, distritais e municipais, além de organizações privadas.