Vereador confunde tombamento com demolição e critica preservação de igreja

Um pronunciamento na Câmara Municipal de Capão Bonito, no interior de São Paulo, chamou atenção pela confusão envolvendo o processo de tombamento de patrimônio histórico.

Em sessão realizada no último dia 2, o vereador e vice-presidente da Casa Legislativa, Clayton Sassá (União Brasil), foi contra a proposta de tombamento da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que tem mais de 150 anos, mas demonstrou desconhecimento sobre o significado da medida, que, na prática, busca garantir a preservação do bem cultural.

"Não sou católico, mas respeito cada um, cada crença, cada religião. Meu ponto de vista, como se trata de igreja histórica, 150 anos, não são 150 dias, não são 150 meses. Sou totalmente contrário ao tombamento, ao 'derrubamento' dessa igreja", afirmou o vereador, misturando os termos em plenário.

Apesar de se manifestar contra o tombamento, o parlamentar defendeu que a igreja seja reconhecida como patrimônio histórico e sugeriu ações para evitar danos ao imóvel.

"Como que se destrói algo de 150 anos de história? Não é algo de 15 dias, é 150 anos de história naquela localidade. Ao contrário, então vou entrar com um pedido para que naquela localidade seja feito um protocolo, uma medida que seja extremamente proibido de uma vez por todas passar caminhão naquela rua e que se passar, seja multado", completou.

Na sequência, o vereador Daan Cabeleireiro (MDB) buscou esclarecer o objetivo do requerimento em debate. Segundo ele, tratava-se apenas de um pedido formal de informações sobre a situação da igreja e sobre possíveis impactos no trânsito local, motivado por demandas recebidas em seu projeto "Vereador no Bairro".

"Eu queria deixar claro, porque acho que o vereador não entendeu: eu queria tombar, fazer melhor. Eu queria que aquela igreja fosse algo que recebesse recursos do governo federal, porque aí sim o bairro ganharia".