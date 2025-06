Oposição faz "pegadinha" e base de prefeitura derruba projeto em MG

Os vereadores de oposição ao prefeito Coronel Dimas (Republicanos) na Câmara Municipal de Pouso Alegre (MG), na região Sul, fizeram uma “pegadinha” com os parlamentares da base para barrar um projeto de lei que promovia uma “minirreforma administrativa” e criava cargos de confiança na administração da cidade.

A proposta original criava 33 cargos de livre nomeação no Executivo, mas a oposição apresentou uma emenda diminuindo para sete cargos. No momento de apreciar a matéria, os vereadores do grupo contrário à prefeitura votaram “não” à própria emenda, o que provocou uma confusão na base do prefeito.

Sem uma orientação clara, a maioria dos vereadores votou sim e aprovou a emenda que diminui os cargos de confiança. A manobra foi comandada pelos vereadores Israel Russo (União Brasil) e Leandro Morais (União Brasil).

“Estão criando cargos de confiança para fiscalizar o poder executivo. Se o concursado que nos procura para fazer denúncia morre de medo porque é extremamente perseguido, imagina cargo de confiança apontando erro”, disse Morais.

Para Israel Russo, a emenda enxuga a reforma e evita um “cabidão de empregos”. Ela deixa só aquilo que era necessário para melhorar a guarda (municipal), aquilo que era necessário para melhorar as compras na Secretaria de Saúde. Deixa o que é necessário para transformar a Superintendência de Esporte em Secretaria, necessário para transformar a Superintendência de Cultura em Secretaria”, explicou.