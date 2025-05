Senado aprova reajuste salarial de servidores federais

O Senado aprovou, em votação simbólica, nesta quarta-feira (28/5), o projeto de reajuste salarial para servidores do Executivo federal. O texto traz também reestruturação de carreiras, a criação e a transformação de cargos, além da unificação de gratificações.

O projeto segue agora para sanção do presidente.

Com impacto de R$ 17,9 bilhões em 2025 e de R$ 8,5 bilhões em 2026, os reajustes diferenciados por categorias cumprem acordos acertados com as diversas categorias de servidores no ano passado.

Para as categorias sem acordo ou sem negociação, o texto concede aumento de 9% em 2025 e de 9% em 2026.

Por causa do atraso na aprovação do Orçamento deste ano, o reajuste começou a ser pago em maio, de forma retroativa a janeiro.

*Com informações da Agência Senado e do repórter Wellton Máximo, da Agência Brasil