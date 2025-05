Morre José Israel Vargas, cientista mineiro e ex-ministro de Itamar

Morreu na manhã desta quinta-feira (15/5) o ex-ministro José Israel Vargas, aos 97 anos. Cientista mineiro, Vargas chefiou o Ministério da Ciência e Tecnologia durante os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, além de ter atuado como secretário de Estado no governo de Aureliano Chaves em Minas Gerais.

Nascido em Paracatu, no Noroeste do estado, Vargas era formado como químico pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e físico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), além de ter doutorado em ciências nucleares pela Faculdade de Física e Química da Universidade Cambridge, no Reino Unido. Ele também foi professor emérito da UFMG.

Israel Vargas ainda ocupou os cargos de presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC) de 1991 a 1993, e da então Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento (TWAS), atual Academia Mundial de Ciências, por duas vezes. Vargas ainda foi embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do cientista mineiro. O petista classificou Israel Vargas como um acadêmico de reconhecida carreira que “denunciou corajosamente o obscurantismo do passado recente”.

O ministério da Ciência e Tecnologia lembrou as contribuições do mineiro em importantes iniciativas, como a consolidação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). “(Ele) atuou para o aprimoramento da qualidade da produção nacional, fortalecendo o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, a metrologia e a normatização técnica. Sua trajetória foi marcada pelo firme compromisso com o avanço da ciência, tecnologia e inovação no Brasil e no mundo”, disse a pasta.