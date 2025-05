Lula sobre José Israel Vargas: "Denunciou corajosamente o obscurantismo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o falecimento do professor, acadêmico e político brasileiro José Israel Vargas, em nota de pesar na manhã desta quinta-feira (15/5).

"Nosso país perde hoje José Israel Vargas. Além de sua reconhecida carreira acadêmica no campo das ciências nucleares, deu importantes contribuições às políticas públicas: ocupou, entre outros cargos, o posto de Ministro da Ciência e Tecnologia nos anos 1990". Vargas sempre defendeu a produção e a aplicação do conhecimento científico no Brasil e denunciou corajosamente o obscurantismo que enfrentamos no passado recente", diz o comunicado emitido pelo Planalto.

"Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e colegas cientistas", completou.

Natural de Paracatu (MG), José Israel Vargas faleceu aos 97 anos. Ele foi ministro de Minas e Energia e da Ciência, Tecnologia e Inovação nos governos Itamar Franco, Collor e Fernando Henrique Cardoso. Em Minas Gerais, atuou como Secretário da Ciência durante o governo de Aureliano Chaves.

A pasta da Ciência e Tecnologia também lamentou a perda de Israel Vargas. "Durante sua gestão no setor público, liderou importantes iniciativas, como a expansão e consolidação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), e atuou para o aprimoramento da qualidade da produção nacional, fortalecendo o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, a metrologia e a normatização técnica. Sua trajetória foi marcada pelo firme compromisso com o avanço da ciência, tecnologia e inovação no Brasil e no mundo", publicou o ministério.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

%MCEPASTEBIN%