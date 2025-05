Bolsonaro: 'não desejo o cargo de presidente nem ao próprio inimigo'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não deseja o cargo de presidente da República "nem ao próprio inimigo". “Realmente é uma vida terrível, você tem problema de domingo a domingo”, comentou em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (14/5).

De acordo com Bolsonaro, ele não esperava assumir a Presidência em 2019. “Vim candidato porque pensei 'chega, 22 anos de deputado, vou cuidar da minha vida', e acabei me elegendo. Até falei ‘meu Deus, qual foi o meu pecado para ser presidente?’”, apontou.

A gestão de Bolsonaro esteve envolvida em uma série de polêmicas ao longo dos quatro anos de mandato. Durante a pandemia, houve escândalos envolvendo compra de vacina contra a Covid-19, além de declarações anticiência. O então presidente chegou a sugerir que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré.

Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no segundo ano de governo de Bolsonaro, o desmatamento alcançou 47 mil km2 na Amazônia e chegou a ser 60% maior do que o registrado nos quatro anos do governo anterior (chapa Dilma e Temer).

Um levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) constatou que 29,2 milhões de brasileiros estavam em condição de fome em 2022. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse foi o maior número dos últimos 11 anos até então.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Bolsonaro tentou manter-se no poder contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições presidenciais e foi derrotado. Atualmente, ele é réu por tentativa de golpe de Estado.