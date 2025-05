Presidente da Câmara se encontra com bolsonaristas em Nova York

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB); o senador Ciro Nogueira (PP-PI); o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda e o cantor Gusttavo Lima jantaram nesse sábado (10/5) em Nova York.

Desde que assumiu o cargo no início deste ano, Motta vem sendo muito criticado pelos parlamentares bolsonaristas por não ter pautado o Projeto de Lei que quer anistiar as pessoas que depredaram e pediram golpe de Estado durante a invasão a Praça dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

Já Nogueira, que é um dos nomes fortes do centrão alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também postou, no mesmo dia, uma foto junto do secretário de segurança pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP), de Rueda e do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas sem o cantor sertanejo e sem Motta. As imagens foram postadas nas redes sociais do parlamentar piauiense.

Gusttavo Lima teve, também nos primeiros meses do ano, a intenção de se candidatar a Presidência da República em 2026 e disse que iria conversar com Bolsonaro e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando querer despolarizar o país.

O artista, que é declaradamente apoiador de Bolsonaro, inclusive fazendo campanha para ele no pleito de 2022, recuou da possibilidade de concorrer ao cargo de Executivo nacional.