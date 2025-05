Prefeito de Guanhães anuncia permanência no Republicanos e nega ida ao PSB

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O prefeito de Guanhães, Evandro Lott, afirmou neste sábado (3/5) que se manterá no Republicanos, partido pelo qual foi eleito no ano passado para administra a cidade do Vale do Rio Doce. Lott era um dos nomes na lista de novas filiações ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) divulgada na última quarta-feira (30/4) durante o congresso estadual da legenda em Belo Horizonte.

Realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o evento marcou a nomeação de Otacílio Neto, prefeito de Conceição do Mato Dentro, como novo presidente estadual do PSB. Na ocasião, uma lista com 18 nomes de prefeitos mineiros foi divulgada como os novos integrantes da legenda.

Evandro Lott constava como um dos novos filiados. O prefeito de Guanhães, no entanto, usou as redes sociais para dizer que não sairia de sua legenda atual. Em seu perfil do Instagram, ele publicou sua foto oficial de campanha acompanhada da inscrição “mantenho firme no meu partido Republicanos MG”. A manifestação foi feita apenas nos stories, tipo de postagem que fica disponível por apenas 24 horas.

O Estado de Minas procurou Lott para saber o motivo da mudança de planos. À reportagem, ele disse que jamais se filiou ao PSB e que apenas foi convidado ao evento do partido por sua amizade com Otacílio Neto. Na resposta, o prefeito de Guanhães ressaltou também seu alinhamento à direita e com o presidente do Republicanos em Minas, o deputado federal Euclydes Pettersen.

“Em momento nenhum eu saí do Republicanos. Eu tenho muita amizade com o prefeito Otacilinho, que me convidou para participar com ele do evento onde ele estaria assumindo a presidência do PSB estadual. Não pude estar presente devido a compromissos externos, mas em breve farei uma visita para cumprimentá-lo pela presidência do PSB. É um amigo pessoal antes da política e nós temos um grupo de prefeitos que trabalham juntos. Tenho um imenso respeito pelo trabalho dele frente à AMME (Associação de Municípios do Médio Espinhaço). (Mas) eu faço parte de um partido de direita e trabalho com o deputado federal Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos”, afirmou.













Lott disse que seu nome poderia estar na lista porque ele iria ao evento para prestigiar o amigo. Questionado se houve alguma negociação de mudança partidária, ele negou.

À reportagem, Otacílio Neto disse que o colega já havia confirmado sua filiação ao PSB e que conversará com o secretário geral do partido para apurar informações sobre o tema. O novo presidente da legenda ainda disse que mais prefeitos manifestaram interesse em se juntar ao partido após o evento de quarta-feira.