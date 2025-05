João Campos quer filiar presidente da ALMG, Tadeu Leite, ao PSB

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O prefeito de Recife e futuro presidente nacional do PSB, João Campos, em agenda em Belo Horizonte nesta quarta-feira (30/4), evitou mencionar possíveis nomes apoiados pela sigla ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, mas afirmou que gostaria de filiar o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB).

O pernambucano, que está na capital mineira para a posse do presidente estadual da legenda, o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Neto, chegou a se reunir antes do evento com Martins Leite, que passou a ser um dos cotados como alternativa ao cargo máximo do Executivo mineiro pelo campo progressista.

"Fiquei feliz de ver tanta gente e, tão bom quanto ter tanta gente, é com quem você está acompanhado. Quando entrei acompanhado de Diego e Tadeuzinho, fiquei pensando: 'melhor seria se a gente conseguisse filiar esses dois homens no PSB'", afirmou Campos, mencionando o deputado federal Diego Andrade (PSD).

A cerimônia também marcou a filiação de 20 prefeitos à sigla, entre eles o ex-deputado estadual e prefeito de Ibirité, Dinis Pinheiro, que era filiado ao Republicanos.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), o ex-senador Clésio Andrade (MDB) e os deputados estaduais Neilando Pimenta (PSB), Ulysses Gomes (PT) e Betinho Pinto Coelho (PV) acompanharam o evento, entre outros.