PSB Minas filia 18 prefeitos e comanda 40 municípios no Estado

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O PSB Minas filiou, na noite desta quarta-feira (30/4), 18 novos prefeitos durante o Congresso. Com a entrada, o partido chega a 40 prefeituras no Estado, tornando-se a sigla do campo progressista com o maior número de prefeituras em Minas Gerais.

A maioria dos novos filiados é de municípios da região do novo presidente estadual do partido, o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Neto.

O evento, que também marcou a posse de Otacílio Neto, assumindo a vaga do deputado estadual Noraldino Júnior, contou com a presença do futuro presidente nacional e prefeito de Recife, João Campos, que celebrou a vinda dos novos correligionários.

Já de olho nas próximas eleições, Campos afirmou que a população busca alternativas mais equilibradas e garantiu que o partido estará alinhado com o que as pessoas desejam.

"Vamos terminar as eleições como o maior partido da centro-esquerda brasileira. Sem radicalismo, sem posições que separam as pessoas e trazendo uma alternativa que é um partido razoável. s pessoas querem uma alternativa equilibrada e o nosso partido vai ser isso. A gente vai fazer um número grande de deputados no Brasil. Vamos ocupar um espaço que está carente", concluiu.

Campos aproveitou a ocasião para convidar o deputado federal Diego Andrade (PSD-MG) e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), a mudarem de partido. Andrade, inclusive, foi convidado a concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026, caso tenha interesse.

Confira a lista: