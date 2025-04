Compromissos públicos de Zema e Simões são ampliados

A cada página de mês arrancada no calendário, o ano eleitoral se avizinha e quem tem pretensões de sucesso nas urnas precisa se movimentar. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) se aproxima do fim de seu segundo mandato e tem duas frentes de disputa para 2026: ser ele próprio um nome relevante na corrida presidencial e tornar seu vice, Mateus Simões (Novo) um concorrente competitivo para sucedê-lo no governo de Minas. Esse é o cenário em que a dupla que comanda o Executivo mineiro intensifica agendas públicas pelo estado.



A última ofensiva de Zema para estimular o nome de Simões como candidato ao governo de Minas foi no último sábado (26), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Durante discurso na ExpoZebu, o governador afirmou que o seu vice está preparado para sucedê-lo. Sem fazer pedido explícito de votos, exaltou a atuação de Simões e destacou que “aquilo que está dando certo tem de continuar”. “Meu braço direito, Mateus Simões, tem sido uma peça fundamental. E é quem, com toda certeza, tem condição de continuar esse trabalho em prol do agronegócio”, declarou Zema.



Em levantamento feito a partir das agendas divulgadas pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), os 100 primeiros dias de 2025 foram significativamente mais movimentados para Zema e Simões em comparação com os 100 dias finais de 2024.



Ao todo, ao longo de 200 dias, foram 139 agendas somando eventos em que os dois participaram juntos e os que cada um compareceu separadamente representando o Executivo estadual. O cálculo leva em conta apenas as agendas abertas ao público e à imprensa e mostra que, no recorte do ano passado, o governador e o vice atenderam a 51 compromissos. Esse número saltou para 88 no início deste ano, uma variação positiva de 72%.



Os compromissos incluem entregas de materiais para serviços do estado, como viaturas para forças de segurança, maquinário agrícola e equipamento hospitalar; inauguração de unidades de saúde ou educação, lançamento de programas governamentais; vistoria de obras; e encontro com autoridades representantes de setores econômicos e prefeitos do interior.



Nos últimos 100 dias de 2024, Zema tinha mais protagonismo nas agendas públicas do Executivo. Naquele período, dos 51 compromissos envolvendo o governador ou seu vice, o titular do cargo esteve sozinho em 34 oportunidades, dois terços do total. Já Simões foi o representante do Executivo em 13 eventos, cerca de um quarto do total. Em outras quatro oportunidades, eles estiveram juntos.



Já no começo deste ano, os dois passaram a dividir os compromissos de forma mais igualitária. Ao todo, foram 88 agendas somadas. Em 44 delas, a metade exata, Zema cumpriu a missão de representar o governo. Já Simões esteve em 37 compromissos, 42% do total. A dupla do Novo esteve junta em sete eventos.



POR ONDE ANDARAM



Somados os compromissos de Zema e Simões, a região do estado onde eles mais atenderam a compromissos públicos foi a metropolitana de Belo Horizonte. Nos últimos 200 dias, foram 65 eventos, 46,8% do total, na porção mais populosa de Minas e onde fica a capital, sede do Executivo.



A lista das mesorregiões mineiras segue com o Vale do Rio Doce na segunda posição, com 19 eventos com Simões ou Zema desde setembro do ano passado. A Zona da Mata aparece na sequência, com 11 agendas. Sul/ Sudoeste de Minas e o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba tiveram nove visitas dos chefes do Executivo em cada região.



As regiões Central e Jequitinhonha tiveram seis agendas cada; Noroeste teve quatro; Campo das Vertentes e Norte de Minas, três em cada; Vale do Mucuri, duas; e Oeste fecha a lista com apenas uma.



Em 2022, Zema foi reeleito no primeiro turno com 56,18% dos votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, então no PSD, ficou na segunda posição, com 35,08% dos eleitores. A votação de Zema foi forte em todo o estado. O governador conseguiu vencer em 659 municípios e seu principal concorrente teve a maioria dos votos em outros 191 municípios, a maior parte deles no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha.



Considerando apenas os compromissos públicos de Zema nos últimos 200 dias, a lista de regiões mais visitadas é encabeçada pela metropolitana de Belo Horizonte, com 44,9% das agendas, e segue com Vale do Rio Doce, com 10,3%; Sul/Sudoeste de Minas, com 9%; Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha, com 7,7% em cada; Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, com 6,4%; Central Mineira, com 5,1%; Noroeste de Minas, com 3,8%; e Campo das Vertentes e Oeste de Minas, com 1,3% em cada.



Já nos eventos apenas com Simões, a lista é liderada pela Região Metropolitana de Belo Horizonte com 46%; seguido pelo Vale do Rio Doce, com 22%; Zona da Mata, com 10%; Campo das Vertentes, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba, com 4% em cada; Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Central Mineira, com 2% em cada.