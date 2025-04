Prisão de Fernando Collor repercute nas redes sociais

A prisão do ex-presidente da República Fernando Collor de Mello na madrugada dessa sexta-feira (25/4) repercutiu nas redes sociais. Internautas relembraram o “Plano Collor” na reforma de março de 1990, quando o então presidente anunciou, sem aviso prévio, o bloqueio de até 80% dos saldos acima de 50 mil cruzados novos em contas correntes e cadernetas de poupança.

Na época, na medida, parte do chamado Plano Collor, foi apresentada como uma solução para conter a hiperinflação que assolava o país. Ao mesmo, milhões de brasileiros virão suas economias, fruto de uma vida inteira de trabalho, serem congeladas sem aviso ou compensação imediata.

Veja algumas das postagens:

Bom dia!

- Collor preso ?

- Bolsonaro em vias de ser ?pic.twitter.com/8vhNcx6LUW — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) April 25, 2025

Xandão mandou prender o Collor! Podia mandar o moribundo junto logo de uma vez. Uma dupla e tanto seria:



Confisco e Seu Intestino pic.twitter.com/sjAQaEIqtQ — Kriska Pimentinha ???? (@KriskaCarvalho) April 25, 2025

Prisão de Collor

Fernando Collor foi preso na madrugada de sexta-feira (25/4), no aeroporto de Maceió, enquanto se preparava para viajar a Brasília. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro em decorrência de investigações da Operação Lava-Jato.

Neste sábado (26/4), o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), despachou uma decisão de urgência para reabrir o julgamento do ex-presidente. Com a retirada do pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, o plenário virtual será retomado na próxima segunda-feira (28/4), a partir das 11h, em sessão extraordinária.