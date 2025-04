Comitiva de Lula para funeral do papa terá mais parlamentares que ministros

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, embarcam nesta quinta-feira (24/4) para o funeral do papa Francisco, morto na segunda-feira (21/4, com uma comitiva formada por mais 18 pessoas. A maior parte dos convidados é de parlamentares.

Além do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, Lula levará ao Vaticano os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Além deles, embarcarão sete deputados e três senadores.

Há mais parlamentares do que ministros na comitiva do presidente. Entre os auxiliares de Lula, estão Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

Este é o segundo funeral de um papa a que Lula comparece. Em 2005, em seu primeiro mandato, ele embarcou com 16 pessoas para o velório de João Paulo 2°.

A comitiva daquela viagem foi composta por sete líderes de diferentes religiões. Eles viajaram no avião oficial do presidente. Também estavam no voo os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e José Sarney (1985-1990).

O ex-presidente Itamar Franco (1992-1994), na época embaixador do Brasil na Itália, já estava em Roma. Além dos religiosos e dos ex-presidentes, estiveram no mesmo avião Severino Cavalcanti (PP-PE), então presidente da Câmara, Renan Calheiros (MDB-AL), presidente do Senado, e Nelson Jobim, presidente do STF.

O grupo teve ainda a presença do líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (hoje presidente do BNDES), do chefe de gabinete da presidência, Gilberto Carvalho, do ministro Celso Amorim (Relações Exteriores) e da então primeira-dama, Marisa Letícia.

O governo não enviou uma grande comitiva para o funeral papa emérito Bento 16, morto em 2022, dez anos depois de renunciar ao papado. Lula não compareceu e enviou como representante o encarregado de negócios na Santa Sé, Alexandre Campello de Siqueira.

O funeral de Bento 16 foi de menor dimensão em comparação com outras cerimônias, tendo em vista que Bento já não era mais papa na época de sua morte. Outros líderes mundiais como Emmanuel Macron, da França, e Joe Biden, então presidente dos Estados Unidos, também enviaram representantes em seus lugares.

Bento 16 morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Quando tomou posse no dia seguinte, Lula decretou luto oficial de dois dias. No caso de Francisco, foram sete.

A missa do funeral do papa Francisco foi confirmada para sábado (26), às 5h no horário de Brasília, na praça São Pedro. O corpo do papa estava sendo velado na capela da Casa Santa Marta, onde morava. O caixão foi levado na manhã desta quarta para a basílica, onde, depois de cerimônias internas, teve início a visitação dos fiéis, que dura até sexta-feira (25).

Lula e Janja devem sair do Brasil por volta das 22h desta quinta e retornar no sábado, após a cerimônia prevista pela manhã no Vaticano com autoridades mundiais. Eles ficarão hospedados no Palazzo Pamphilj, que sedia a embaixada do Brasil em Roma, localizado na Piazza Navona.

Há expectativa que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também compareça ao funeral, mas ela não faz parte da comitiva oficial que sai de Brasília e cuja lista de integrantes foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Dilma preside o Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics.

VEJA A COMITIVA DE LULA EM VIAGEM PARA O FUNERAL DO PAPA:

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal;

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário;

Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos;

Senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado;

Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara;

Senador Renan Calheiros (MDB-AL);

Senadora Leila Barros (PDT-DF);

Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS);

Deputado Luis Tibé (Avante-MG);

Deputado Odair Cunha (PT-MG);

Deputado Padre João (PT-MG);

Deputado Reimont (PT-RJ);

Deputado Luiz Gastão (PSD-CE);

Deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS);

Deputada Professora Goreth (PDT-AP);

Celso Amorim, assessor especial do presidente da República.