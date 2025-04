Vereador de cidade mineira é cassado por invadir Unidade Básica de Saúde

A Câmara Municipal de Felício dos Santos, no Vale do Jequitinhonha, cassou o mandato do vereador Wladimir Antônio Canuto (Avante) na noite de quinta-feira (17/4). Em 3 de fevereiro, o parlamentar entrou na sala de emergência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, onde um paciente de 93 anos morreu minutos depois, alegando atender a um pedido de fiscalização (relembre o caso).

O caso foi analisado pela Câmara, onde os oito parlamentares presentes votaram pela cassação por quebra de decoro parlamentar. Arthur Gabriel Nascimento Rocha (PRD), presidente da casa, leu a decisão, que será encaminhada à Justiça Eleitoral.

Em sua conta no Instagram, Wladimir Canuto comentou sua cassação: “Distorceram o assunto para calar o único vereador que faz o papel de fiscalização. Mas a história não acaba aqui. Na hora certa, minha assessoria jurídica vai entrar na Justiça e vamos aguardar o resultado final. Porque aqui na Câmara todos nós sabemos que é carta marcada. Aquele teatrinho que fizeram foi todo montado e a gente já sabia que o resultado seria esse.”

A Prefeitura de Felício dos Santos, que, à época da polêmica, declarou que tomaria as providências cabíveis, divulgou uma nota sobre a cassação com o seguinte trecho: “Parabenizamos a comissão processante instituída pela portaria n. 15/2025 e aos demais vereadores que, de forma responsável, honraram o mandato que lhes foi confiado, apurando os fatos com rigor, respeito ao devido processo legal e garantindo a defesa do acusado, sem jamais negligenciar os direitos dos servidores públicos envolvidos, especialmente da equipe que exercia suas funções no momento da ocorrência”.

“A perda de mandato é uma resposta clara e contundente aos cidadãos, especialmente às vítimas diretas da agressão, reafirmando que Felício dos Santos não compactua com desrespeito, abuso de poder ou qualquer tentativa de intimidação de profissionais que cumprem seu dever com dignidade”, disse o prefeito Weniton França (PRD) em outro trecho da nota.

