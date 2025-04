Morre, aos 93 anos, Ronan Tito, ex-senador e deputado federal mineiro

O ex-senador e ex-deputado federal Ronan Tito de Almeida morreu na noite desta quinta-feira (10/4), aos 93 anos. Viúvo de Laís Sampaio de Almeida, com quem teve três filhos, o ex-político tinha Alzheimer em estágio avançado e estava internado em UTI depois de fraturar o fêmur em uma queda.

Foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (1968-1969), membro do conselho curador da UFU e vice-presidente da FIEMG (1970-1972).

Ingressou na política pelo MDB em 1972 e foi eleito deputado federal em 1978 e reeleito em 1982. Exerceu também o cargo de Secretário Estadual de Trabalho e Ação Social nos governos Tancredo Neves e Hélio Garcia.

Em 1990, candidatou-se ao governo de Minas, mas foi derrotado por Hélio Garcia. No entanto, foi eleito senador em 1986 com expressiva votação, principalmente no Triângulo Mineiro, participando ativamente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988.

No Senado, liderou a bancada do PMDB e teve papel de destaque na regulamentação da Constituição de 1988. Ele também autor do projeto que originou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e coautor do Código de Defesa do Contribuinte.

O velório e sepultamento ocorrerão em Belo Horizonte. O local exato não foi divulgado.

