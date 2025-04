Petistas em peso na defesa de Glauber Braga

Os deputados petistas saíram em coro para defender o mandato de Glauber Braga, do PSol, que teve cassação aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara. As redes sociais dos parlamentares, assim como as oficiais do PT, ficaram coalhadas nesta quinta-feira, 10, de declarações de apoio ao psolista. O deputado, por sua vez, chegou à noite a mais de 40 horas de jejum e informou que, por orientação médica, começou a receber soro. Ele permanece acampado na Câmara, onde diz que só vai sair quando todo o processo estiver concluído.

Na entrevista coletiva em que cobrou os deputados da base aliada que apoiaram a urgência para o projeto de lei da anistia, o líder do PT, Lindbergh Farias, defendeu Glauber Braga e disse esperar conseguir uma solução para que o colega não perca o mandato.

No dia da votação no Conselho de Ética, os parlamentares usaram adesivos amarelos em que se lia: Glauber fica.

Os petistas e demais deputados de esquerda acusam a Câmara de usar dois pesos e duas medidas, não tendo cassado, por exemplo, Carla Zambelli, que perseguiu um eleitor brandindo uma arma pelas ruas de São Paulo. Outro caso apontado pelos deputados é o de Chiquinho Frazão, réu preso pelo assassinato de Marielle Franco, que teve sua cassação aprovada pelo Conselho de Ética no ano passado, mas que ainda não foi cassado pela Câmara. O caso se arrasta há um ano.

Glauber Braga é acusado de quebra de decoro por ter chutado, na Câmara, um militante do MBL, durante uma discussão no ano passado.