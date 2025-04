Gleisi confirma Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, confirmou nesta quinta-feira, 10, o nome do líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas, para assumir o Ministério das Comunicações no lugar de Juscelino Filho, que pediu exoneração na última terça-feira, depois de ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por desvio de verbas proveniente de emendas parlamentares.

“O União apresentou nome do Pedro Lucas. O presidente aceitou e fez o convite ao líder para assumir”, anunciou a ministra em entrevista coletiva.

A escolha de Pedro Lucas foi decidida em reunião de Gleisi com o União Brasil, na casa do presidente da legenda, Antônio Rueda, logo após a divulgação da denúncia. O nome dele recebeu o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Lula estava em viagem para Honduras e somente bateu o martelo sobre a nomeação nesta quinta.

Gleisi informou que o deputado pediu para assumir a pasta após o feriado da Pascoa, marcado para o próximo dia 20 de abril. Até lá, a pasta será regida pela secretária-executiva, Sônia Faustino.