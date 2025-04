Caiado defende união da centro-direita para eleição de 2026

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), participou nesta terça-feira (8/4) da inauguração da Casa da Liberdade, em Brasília, evento que também marcou a posse da deputada federal Carol De Toni (PL-SC) e do senador Carlos Portinho (PL-RJ) como presidentes da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado no Congresso.

Durante a solenidade, Caiado celebrou a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), que reformou uma sentença de primeira instância sobre sua conduta nas eleições municipais de 2024.

“Eu me mantive sem fazer nenhum pronunciamento e o resultado foi 7 a 0, reconhecendo que não havia nada que pudesse impedir minha trajetória. Eu sou um seguidor das normas legais e sempre respeitei as regras da legislação eleitoral”, afirmou Caiado.

Segundo ele, a decisão do TRE reforça sua postura de respeito às instituições e à Justiça. “Hoje foi um momento de muita alegria, porque o resultado não deixa dúvida alguma”, completou.

Ao comentar o cenário político nacional, o governador voltou a defender a união da centro-direita para as eleições presidenciais de 2026. Ele confirmou que esteve reunido recentemente com outros cinco governadores alinhados ao campo liberal e conservador, e que há uma convergência em torno da construção de uma candidatura única. “Existe uma unidade. A centro-direita vai ganhar as eleições de 2026”, declarou.

Caiado também criticou o governo federal, classificando-o como “derretido” e “sem estrutura de governabilidade”. O governador goiano, que já lançou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, disse que respeita o direito de outros nomes se colocarem na disputa, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, enfatizou que não pretende esperar até julho de 2026 para tomar uma decisão definitiva.

“Eu represento um estado com 5 milhões de eleitores. Não vou ficar esperando até a convenção para definir meu papel”, afirmou, sinalizando que continuará ativo nas articulações nacionais.