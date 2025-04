Carros para atendimento de serviços sociais estão abandonados; Estado nega

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Com a ocupação nessa terça-feira (1º/4) do prédio que foi a sede do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), na região Centro-Sul de Belo Horizonte, três carros que deveriam estar sendo usados para o deslocamento de usuários de serviços sociais foram encontrados com sinais de abandono.

Os veículos fazem parte da política de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSUAS), criada em 2018.

Apesar dos pneus vazios e da presença de fezes de animais em cima dos veículos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Socia (Sedese-MG) afirma que os veículos, adquiridos e emplacados no final de 2024, estão aguardando a conclusão dos procedimentos de formalização dos Termos de Cessão e que eles serão destinados a municípios do interior.

"Os veículos serão entregues para unidades socioassistenciais localizadas nos municípios de Santa Bárbara, Urucânia e Viçosa após a conclusão dos procedimentos de formalização dos Termos de Cessão, conforme as normativas do Fundo Nacional de Assistência Social. A Secretaria reforça que todo o processo está sendo conduzido dentro dos prazos administrativos previstos na gestão pública estadual", afirmou o órgão por meio de nota.

Apesar de carregar a identificação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a pasta esclarece, também por meio de nota, que não realizou compra e nem a doação, e que estados e municípios têm autonomia para adquirir veículos com recursos repassados via fundo, como os de emendas parlamentares. O MDS alega que irá apurar como os automóveis chegaram a atual situação.

"Será conduzida uma apuração minuciosa para identificar como os automóveis chegaram à situação relatada, adotando, se for o caso, as providências cabíveis. Além disso, cobrará dos órgãos competentes as ações adequadas para a devida elucidação dos fatos, reforçando que a participação do controle social é fundamental para garantir o uso correto dos veículos destinados ao MOBSUAS", explica o Ministério do Desenvolvimento.

Os carros, dois Mobis e uma Spin, esta modelo 2025, estão com os pneus vazios, apesar de não apresentarem sinais de uso. Um dos carros ainda está com plástico de proteção no banco do motorista.

Chevrolet Spin, modelo 2025, está com sinais de abandono; Veículo está previsto para ser usado no transporte de pessoas que são usuárias de serviços sociais Thiago Bonna/EM/D.A Press

Movimentos sociais ocuparam o local reivindicando a criação do "Memorial dos Direitos Humanos - Casa da Liberdade", já que o local foi usado, durante os anos da ditadura cívico-militar (1964-1985), para aprisionar e torturar críticos do regime. Atualmente, o imóvel não tem qualquer uso pelo governo de Minas Gerais.

Veja a nota da Sedese-MG na íntegra

"A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) informa que os veículos foram adquiridos em 2024, tendo sido devidamente plotados e emplacados no final do ano.

Os veículos serão entregues para unidades socioassistenciais localizadas nos municípios de Santa Bárbara, Urucânia e Viçosa, após a conclusão dos procedimentos de formalização dos Termos de Cessão, conforme as normativas do Fundo Nacional de Assistência Social.

A Secretaria reforça que todo o processo está sendo conduzido dentro dos prazos administrativos previstos na gestão pública estadual.

Quanto ao local onde os veículos estão estacionados, a Sedese esclarece que se trata de um espaço de propriedade do Estado, devidamente utilizado para a guarda segura dos veículos até sua destinação final".

Veja a nota do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social na íntegra

"O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que não realizou a compra nem a doação direta dos veículos mencionados na reportagem.

O MDS informa ainda que será conduzida uma apuração minuciosa para identificar como os automóveis chegaram à situação relatada, adotando, se for o caso, as providências cabíveis. Além disso, cobrará dos órgãos competentes as ações adequadas para a devida elucidação dos fatos, reforçando que a participação do controle social é fundamental para garantir o uso correto dos veículos destinados ao MOBSUAS.

Reiteramos nosso compromisso com a boa aplicação dos recursos públicos e com a transparência na gestão do MOBSUAS, assegurando que os veículos adquiridos cumpram sua função de ampliar e qualificar os serviços socioassistenciais prestados à população.

A política de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSUAS) foi criada pelo MDS em 2018, facilitando a busca ativa e o deslocamento de usuários aos serviços socioassistenciais.

Para viabilizar a política, foi instituída uma norma que padroniza os veículos e estabelece uma identidade visual própria. A portaria correspondente define os tipos de automóveis que podem ser utilizados no âmbito do MOBSUAS.

Além dos recursos discricionários do orçamento federal, o MDS também executa verbas oriundas de emendas parlamentares — individuais, de bancada ou de comissão — que fortalecem a implementação da política. Quando os veículos são adquiridos diretamente pelo Ministério, o processo ocorre por meio de ata de registro de preços: o MDS realiza a licitação, contrata as empresas e faz a doação aos municípios selecionados.

A mesma ata também permite que os municípios interessados possam aderir e adquirir veículos com recursos próprios. É importante destacar que, conforme a Portaria nº 2.600, estados e municípios possuem autonomia para adquirir veículos com recursos repassados via fundo a fundo, inclusive provenientes de emendas parlamentares. Nesses casos, cabe ao ente responsável garantir a fiscalização da execução e a conservação adequada dos bens públicos, mesmo quando destinados ao uso por organizações da rede socioassistencial".