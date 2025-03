Ibaneis diz que não pisa em 'terra arrasada' de Lula e falta a evento no DF

(FOLHAPRESS) - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse ter faltado à cerimônia de posse da cúpula da OAB nacional nesta segunda-feira (17) em razão da presença do presidente Lula no evento. "Não piso na terra arrasada do Lula", afirmou Ibaneis à reportagem.

Uma das autoridades convidadas para a solenidade, o governador é advogado e já presidiu a seccional da Ordem no Distrito Federal. Ele enviou mensagem ao presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, para felicitá-lo pela recondução ao cargo e justificar a sua ausência.

De acordo com a mensagem, publicada primeiramente pelo site Metrópoles, Ibaneis disse que o presidente da República o acusou de "forma leviana" de ser cúmplice do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos do 8 de janeiro e que não participará de qualquer evento em que Lula esteja presente até que o petista se retrate.

Em um documentário da GloboNews sobre os ataques às sedes dos três Poderes, exibido em 2024, Lula criticou Ibaneis. "Ele é cúmplice disso, concordou com isso, negligenciou, não agiu corretamente. Ele não cuidou que a polícia cuidasse das coisas que estavam acontecendo durante todo o período, todas as manifestações, uma semana antes, uma semana depois. Ele era conivente com o caso", disse o presidente.

No início do mês, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes arquivou o inquérito que investigava o governador do DF por suposto envolvimento nos ataques golpistas.

Moraes acatou um posicionamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pediu o arquivamento especificamente em relação a Ibaneis, que inicialmente era investigado por suspeita de omissão ou falhas que poderiam ter contribuído para a invasão da praça dos Três Poderes.

Em dezembro, o presidente e o governador trocaram críticas sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, abastecido pela União. "Não era possível ele receber mais que os outros estados. Aliás, já é o estado que recebe mais se comparado a qualquer outro", disse Lula.