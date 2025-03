Ministro anuncia adoção de 30% de etanol em gasolina

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), anunciou nesta segunda-feira (17/3) que o governo vai adotar o E30, mistura de 30% de etanol anidro a gasolina, para reduzir o preço do combustível, estimado em até R$ 0,13.

"O E30 é seguro para nossa frota de duas e quatro rodas. Ele não prejudica o desempenho dos veículos. Ao contrário!! (...) Com ele, o Brasil deixará de ser refém do mercado internacional e da volatilidade dos preços externos. O preço da gasolina será determinado pela competitividade interna, e não pelo preço de paridade de importação", disse Silveira.

A medida pode ter reflexo na inflação e, consequentemente, no preço dos alimentos, que vem sendo um dos pontos sensíveis do governo federal atualmente.

A medida pode tornar o Brasil independente da importação de gasolina, alega o ministro, que vê um reflexo na produção do campo para oferecer álcool para o setor. "Haverá aumento de 1,5 bilhão de litros por ano na demanda por etanol. É mais indústria, é mais produção no campo. (...) Mais de 25 mil empregos diretos e indiretos", comentou.

A lei do Combustível do Futuro estabelece diretrizes para descarbonização e modernização da matriz energética do país.

O aumento de etanol pode diminuir em 1,7 milhão de toneladas a emissão de gases que causam o efeito estufa por ano.