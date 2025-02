ALMG deixa votações de grande impacto para depois do carnaval

Após a formação de comissões, bancadas e lideranças, os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) retornam ao plenário para votar os primeiros projetos da legislatura nesta quarta-feira (19/2). No entanto, textos de grande impacto para o estado ainda não entram na pauta e devem fazer parte das discussões da Casa somente após o feriado de carnaval. A votação, que irá apreciar cerca de 30 projetos, em sua maioria doações de imóveis, é a única prevista até o próximo dia 27, quando os deputados entrarão em recesso.

Dessa forma, o governador Romeu Zema (Novo) e sua base ganham tempo para as articulações de projetos importantes, como a discussão da adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). Paralelamente, tramitam também projetos de privatizações da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), ativos também que podem ser federalizados neste período para o pagamento da dívida mineira.

Fontes do Executivo mineiro ouvidas pelo Estado de Minas apontam que os primeiros textos devem ser enviados para apreciação dos deputados estaduais já no primeiro semestre do ano.

Outros projetos na pauta do Executivo são aqueles que não tiveram a tramitação concluída no final de 2024, mas já estão prontos para votação, como a criação da Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig), e a mudança na gestão da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) com a criação do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar (SSA-Gehosp). (Com informações de Bruno Nogueira)